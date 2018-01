Update: Wenger bevestigt transfer Coquelin: ‘Ik laat hem gaan’

Francis Coquelin gaat Arsenal verlaten. Sky Sports meldt dat de club uit Londen een transfersom overeen is gekomen met Valencia en dat de 26-jarige verdedigende middenvelder deze maand dus naar Mestalla verhuist.

Arsenal, dat woensdagavond op bezoek gaat bij Chelsea, ontvangt omgerekend 13,5 miljoen euro. “Het is een mogelijkheid dat hij vertrekt, maar er is nog niets zeker”, zei Arsène Wenger dinsdagavond op de vraag of de voormalig jeugdintnerational van Frankrijk in de huidige window vertrekt.

Coquelin speelde voor AS Du Bourny en Stade Laval alvorens hij de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Arsenal. Hij maakte zijn profdebuut in september 2008 en werd vervolgens verhuurd aan respectievelijk Lorient, SC Freiburg en Charlton Athletic. Coquelin speelde tot dusverre 160 wedstrijden voor Arsenal en daarin scoorde hij niet.

Coquelin, die nog tot medio 2021 onder contract staat in het Emirates Stadium, won twee keer de FA Cup met Arsenal en deed mee in de finales van 2015 en 2017. Na de terugkeer van Jack Wilshere en de stevige concurrentie met onder anderen Aaron Ramsey, Granit Xhaka en Mohamed Elneny kwam Coquelin steeds minder vaak aan spelen toe.

Update 11 januari 23.43 uur - Wenger bevestigt transfer Coquelin: ‘Ik laat hem gaan

Arsène Wenger heeft na de wedstrijd tegen Chelsea (0-0) bevestigd dat Francis Coquelin Arsenal inruilt voor Valencia. “Hij gaat naar Valencia, hij kwam hier niet voldoende aan spelen toe. Ik laat hem gaan”, zo wordt de Fransman geciteerd. De club uit Londen ontvangt naar verluidt 13,5 miljoen euro voor de Franse middenvelder.