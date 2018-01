Voormalig topscorer van Ligue 1 keert terug in Süper Lig

Moussa Sow keert terug naar Turkije. De 31-jarige aanvaller maakt het seizoen op huurbasis af bij Bursaspor, zo melden diverse Turkse media woensdagavond. De club uit de Süper Lig betaalt daar 750.000 euro voor aan Al-Ahli.

Bursaspor zat al langer achter de Senegalees aan. Voorzitter Ali Ay liet eind december aan Habertürk al weten een bod op de 45-voudig international, 15 doelpunten, te hebben uitgebracht: “We hebben een eerste voorstel gedaan. Sow is een zeer interessante speler voor ons.” Bursaspor zal de komst van Sow waarschijnlijk snel bekendmaken.

Sow heeft een verleden in Turkije, want in dienst van Fenerbahçe kwam hij in 185 wedstrijden tot 75 doelpunten en 32 assists. Hij speelde ook nog voor Lille, Stade Rennes, Sedan, Amiens en Mantes.

Sow pakte diverse prijzen in zijn carrière: hij werd kampioen met Lille, Fenerbahçe en Al-Ahli en won tevens de Coupe de France, twee keer de beker van Turkije, één keer de Supcup van Turkije en met Frankrijk Onder-19 sleepte hij in 2005 het EK in de wacht. In 2010/11 werd Sow de topscorer van de Ligue 1.