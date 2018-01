Groot nieuws uit Jupiler League: ‘We keren terug naar echt gras’

Almere City FC speelt vanaf volgend seizoen op een natuurlijke grasmat, zo heeft algemeen directeur John Bes tijdens de nieuwjaarsspeech laten weten. “Almere keert als eerste club in de Jupiler League terug naar echt gras. Komende zomer gaat het gebeuren”, reageren de Flevolanders op Twitter.

Almere was de derde club in Nederland die op kunstgras ging voetballen. De club ging voetballen in het in 2005 gebouwde Mitsubishi Forklift Stadion, dat later het Almere City Stadion en vervolgens het Yanmar Stadion ging heten.

Almere City liet het kunstgrasveld vorig jaar nog na een periode van vijf jaar vervangen. Bestuurder Bes liet toen weten dat het onderhoud van een natuurlijke mat niet op te brengen was en dat de ervaringen met de neppe sprieten tot dusverre positief waren geweest. Derhalve koos Almere City opnieuw voor kunstgras.