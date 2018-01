Woensdag, 10 Januari 2018

Real Madrid krijgt bod van 95 miljoen euro binnen

Luca Pellegrini gaat komende zomer de overstap naar Paris Saint-Germain maken. De jonge vleugelaanvaller is bij AS Roma in het bezit van een aflopende verbintenis en daar gaan les Parisiens dankbaar gebruik van maken. (Diverse Italiaanse media)

Arsenal biedt Jack Wilshere in zijn nieuwe contract een lager salaris dan hij nu heeft. Daarentegen zijn er wel een aantal lucratieve bonussen in het contractvoorstel voor de middenvelder opgenomen. (Daily Mirror)

Real Madrid heeft de mogelijkheid om Gareth Bale in januari voor 95 miljoen euro van de hand te doen. Een onbekende club heeft een dergelijk bod uitgebracht in de Spaanse hoofdstad. (Diverse Spaanse media)

Boca Juniors ontkent dat Arsenal een bod heeft uitgebracht op Cristian Pavón. De Argentijnse aanvaller zou bij the Gunners de opvolger moeten worden van Alexis Sánchez. (Daily Express)

De transfersom van zeventien miljoen die Chelsea betaalde voor Ross Barkley was aan de lage kant. The Blues moesten echter ook nog een premie van acht miljoen euro naar de zaakwaarnemer van de middenvelder overmaken. (The Times)