Versterking voor De Graafschap: ‘Het gevoel was meteen goed’

Frank Olijve is officieel speler van De Graafschap. De 28-jarige middenvelder was sinds maandag op proef en heeft een goede indruk achtergelaten op de technische staf van trainer Henk de Jong. Olijve moet nog wel medisch gekeurd worden.

Olijve speelde in de jeugd bij VV Wherevogels, Ajax en FC Groningen en maakte bij laatstgenoemde club zijn profdebuut. Via PEC Zwolle en FC Emmen kwam hij afgelopen zomer bij Orange County in de tweede afdeling van de Verenigde Staten terecht. Daar speelde Olijve zeventien wedstrijden.

“Met bijna tweehonderd wedstrijden betaald voetbal halen we met Frank een ervaren speler binnen. We gaan er nu alles aan doen om de benodigde papieren uit Amerika over te laten komen, zodat hij snel speelgerechtigd is”, zegt manager voetbalzaken Peter Hofstede. “Ik ben blij dat er zo snel duidelijk is, daar spreekt vertrouwen uit. Ik kan niet wachten om mijn debuut te maken voor De Graafschap. Vanaf het begin was het gevoel goed”, zegt Olijve, die tot medio 2019 tekent.