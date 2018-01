Braziliaan spreekt zich uit: ‘Ik zou blij zijn om naar Inter te gaan’

Ramires staat ervoor open om zijn carrière te vervolgen bij Internazionale. Corriere dello Sport meldde in november al dat de middenvelder zich zou aansluiten bij de training van i Nerazzurri, maar er is nog altijd geen akkoord bereikt. Ramires traint derhalve nog altijd mee met Jiangsu Suning.

De Braziliaan is met de club uit de Chinese Super League op trainingskamp in Marbella. “Ik ben hier om aan de voorbereiding te beginnen en daarna zien we wel wat er gebeurt”, reageert hij in een interview met Sky Italia. “Als Internazionale met mijn zaakwaarnemer heeft gesproken, dan is dat positief, want als een grote club interesse in mij toont, dan betekent dat dat ik het goed doe.”

“Ik zou blij zijn om naar Internazionale te gaan, maar ik ben nog altijd een speler van Jiangsu en focus mij op het nieuwe seizoen. Ik hoop dat we een akkoord bereiken en dat ik naar Internazionale kan, wie zal het zeggen. Maar ik heb nog niet met Luciano Spalletti gesproken. Ik heb hem ook nog nooit ontmoet, maar voordat hij naar Internazionale kwam, kende ik hem uiteraard ook al”, besluit de 51-voudig international.

Ramires maakte in de winter van 2016 voor 28 miljoen euro de overstap van Chelsea naar Jiangsu en speelde tot dusverre zeventig wedstrijden voor de club uit Nanjing, waarin hij goed was voor zestien doelpunten en elf assists. Ramires heeft nog een contract tot nieuwjaarsdag 2020.