‘Tegenvaller voor Feyenoord: verdediger mist Klassieker’

Jan-Arie van der Heijden zal niet in actie komen in de wedstrijd tegen Ajax. Het Algemeen Dagblad meldt dat de centrale verdediger te kampen heeft met ‘een terugslag’ en dat De Klassieker ‘nauwelijks nog een haalbare kaart’ is.

De 29-jarige Van der Heijden liep eind september in aanloop naar het Champions League-duel met Napoli een spierscheuring in zijn kuit op en staat sindsdien aan de kant. De linkspoot kwam dit seizoen zes wedstrijden in de Eredivisie in actie, met een totaal van 534 speelminuten.

Van der Heijden zei eind november nog tegen RTV Rijnmond dat het ‘de goede kant’ opging met zijn herstel: “Ik denk dat dat (de wedstrijd tegen Ajax op 21 januari, red.) wel reëel is want het gaat de goede kant op”, sprak hij.