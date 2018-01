Woensdag, 10 Januari 2018

Amin Younes kan 7,5 miljoen euro gaan verdienen

Newcastle United wil in januari nog graag een doelman binnenhalen, maar moet doorschakelen na een afwijzing van Kevin Trapp. Martin Dubravka van Sparta Praag is het volgende doelwit van the Magpies. (Daily Mail)

Aston Villa hoopt in januari zaken te kunnen doen met Leicester City. Leonardo Ulloa en Daniel Amartey moeten op huurbasis overkomen van the Foxes. (Daily Telegraph)

Napoli is al akkoord met Amin Younes over een vijfjarig contract à anderhalf miljoen euro per jaar. De club doet nog één ultieme poging om de aanvaller deze maand al over te nemen van Ajax. (TMW)

Alle pogingen van Crystal Palace om Ruben Loftus-Cheek definitief over te nemen van Chelsea, zullen tevergeefs zijn. The Blues zijn geenszins van plan mee te werken aan een vertrek van de middenvelder. (The Sun)

Met een bedrag van zes miljoen euro probeerde West Ham United Harry Arter los te weken bij Bournemouth. Het bod is door the Cherries echter resoluut van tafel geveegd. (The Sun)