Sevilla schakelt UEFA in vanwege ‘ticketrel’ met Manchester United

Manchester United en Sevilla nemen het tegen elkaar op in de achtste finales van de Champions League en beide clubs hoopten vooraf dat de twee confrontaties een feest zou gaan worden. De topclubs zijn inmiddels echter in een ruzie verwikkeld aangaande de ticketprijzen voor uitfans; Sevilla heeft vanwege de frictie zelfs besloten om naar de UEFA te stappen.

De rel ontstond toen bekend werd dat fans van the Red Devils omgerekend minimaal honderd euro moesten betalen voor een kaartje voor de heenwedstrijd in Spanje op 21 februari, circa veertig euro meer dan de prijs voor een toegangsbewijs die Liverpool-fans moesten betalen eerder in het seizoen. Manchester United was niet blij met de mededeling en verzocht Sevilla de prijs omlaag te halen.

Woensdag schrijft de Engelse topclub in een statement dat Sevilla geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek. Als maatregel heeft United daarom de ticketprijs voor de fans van Sevilla voor de returnwedstrijd op Old Trafford op 13 maart verhoogd. Daarbij heeft de Engelse club gemeld dat het de naar Spanje afreizende fans gaat compenseren, iets wat Sevilla later ook aan haar fans beloofde bij het uitduel in Engeland.

Sevilla is niet blij met de gang van zaken en schakelt de UEFA in: "We willen de UEFA erop attent maken dat onze fans geen vijf procent is toegewezen op Old Trafford (de regels van de Champions League schrijven voor dat minimaal vijf procent van het stadion voor de uitfans bestemd moet zijn, red.). Sevilla gaat er ook op toezien dat geen enkele 'Sevillista' ook maar een dubbeltje meer betaald dan een fan van Manchester United voor dezelfde tickets, zoals de regels ook voorschrijven."