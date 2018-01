‘Promes is middelmaat en heeft in Engeland niets te zoeken’

Quincy Promes reisde dinsdag met Spartak Moskou mee af naar het trainingskamp in Dubai, terwijl velen toch verwachtten dat de aanvaller inmiddels een transfer zou hebben gemaakt. De international van Oranje wordt immers al maanden met onder meer Liverpool en Everton in verband gebracht, maar Andrei Kanchelskis vindt het niet verrassend dat Promes nog altijd in Rusland speelt.

“Hij gaat nergens naartoe, het zijn allemaal geruchten. Waar zou hij dan naartoe moeten? In de Premier League moet je pas écht voetballen, vechten, de ballen opeisen. In onze Premjer Liga kan hij bij wijze van spreken een dikke sigaar roken en met één been het verschil maken”, aldus Kanchelskis, oud-middenvelder van onder meer Manchester United, Everton en Manchester City, in een interview met Sport-Express.

“Als je echt een goede voetballer bent, dan moet je je in de grote wedstrijden laten zien, maar waar was Promes toen Spartak met 7-0 klop kreeg van Liverpool? Hij was onzichtbaar. Tottenham Hotspur is ook niet zijn niveau.” De 48-jarige Kanchelskis is het eens met oud-verdediger Sergei Gorlukovich, die eind december tegenover RT zei dat Promes gewoon nog vijftien jaar bij Spartak moet blijven.

“Hij moet vijftien jaar blijven, dat vind ik ook. Ben ik te kritisch? Hoezo? Ik blijf bij de feiten. Promes is een gemiddelde speler, hij heeft niets te zoeken in Engeland. Bij Spartak kan hij profiteren van de zwaktes van de tegenstanders. Als hij hier nog vijftien jaar blijft, dan kan hij hier een standbeeld verdienen, net als Yuri Gavrilov, Fedor Cherenkov, Rinat Dasaev en Vagiz Khidiyatullin. Dat zijn pas echte voetballers, met een hoofdletter V, maar Promes is nu nog middelmaat.”

“Promes doet het goed bij Spartak en voelt zich hier de koning. Maar onze competitie is slechts middenmaat, dat moet je niet vergeten. We moeten onszelf niet voor de gek houden.” Promes, die in december door trainers, journalisten en supporters werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Rusland, maakte tot dusverre 58 doelpunten in 115 wedstrijden voor Spartak. Hij heeft bij de huidige nummer drie van de Premjer Liga nog een contract tot de zomer van 2021. Daarin staat een gelimiteerde transfersom van 37,5 miljoen euro.