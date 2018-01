‘Na een paar dagen Dubai werd ik al met spoed naar het ziekenhuis gebracht’

Brendan Rodgers kijkt met veel plezier terug op zijn tijd bij Liverpool, maar de huidige manager van Celtic geeft ook aan dat iedere dag bij the Reds stressvol was. Rodgers geeft in gesprek met The Coaches’ Voice zelfs aan dat hij vlak na zijn vertrek bij Liverpool zelfs naar het ziekenhuis moest vanwege fysieke ongemakken die voort waren gevloeid uit het werken bij de topclub.

"Ik had Liverpool in oktober 2015 verlaten. Het was vroeg in het seizoen, nog maar acht competitiewedstrijden gespeeld. Ik kreeg het telefoontje op zondagavond, na de confrontatie met Everton. De eigenaren vonden dat er iets moest veranderen. Ik accepteerde de beslissing en sindsdien was ik geen manager van Liverpool meer", vertelt Rodgers.

"Op maandag was me al een andere baan aangeboden. Maar ik had het gevoel dat ik altijd aan het begin van het seizoen bij een club wilde instappen. Bovendien: ik moest herstellen. Ik moest even weg. Liverpool was een emotionele rollercoaster. Bij zo'n grote club, een van de grootste ter wereld, zijn de goede dagen zelfs lastig. Ik heb van iedere minuut genoten, maar het heeft zijn tol geëist."

Rodgers ging met zijn familie op vakantie in Dubai, maar belandde in het ziekenhuis: "Na een paar dagen in Dubai werd ik al met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ik doorliep allerlei testen. Ze gingen puzzelen en kwamen tot de conclusie dat mijn lichaam gewoon te gespannen was door alles wat er gebeurd is bij Liverpool. Het heeft mij gesterkt in mijn zoektocht naar geduld en kalmte. Om mij weer op te laden voor de volgende uitdaging."