‘Man van 10 miljoen’ denkt aan zomers vertrek bij Vitesse: ‘Waarom niet?’

Milot Rashica acht zichzelf rijp voor een volgende stap. De vleugelaanvaller van Vitesse ligt tot medio 2020 vast in Arnhem, maar aast op een zomerse transfer. Volgens Omroep Gelderland zitten wekelijks internationale scouts op de tribune voor Rashica en wil Vitesse voorkomen dat de Kosovaar gratis de deur uitloopt.

Rashica was dit seizoen goed voor zestien wedstrijden, drie doelpunten en twee assists. Begin deze maand meldde de Gelderlander dat Vitesse minstens tien miljoen euro wil zien voor de international. Hannover 96 wordt sinds enkele weken met Rashica in verband gebracht; eerder vielen de namen van clubs als Newcastle United, Napoli, AC Milan, Udinese, VfB Stuttgart en SC Freiburg. Het vooruitzicht van een transfer is aantrekkelijk voor de 21-jarige smaakmaker.

"Ik wil niet arrogant zijn", benadrukt Rashica. "Ik ben Vitesse heel dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Heb al veel geleerd bij deze club. Ik ga ook niet zeggen dat ik klaar ben in Nederland, want ik voel mij goed hier." Maar als Vitesse geld kan krijgen voor Rashica is dat ook voor de club 'beter', vindt hij. "En als ik blij ben met iets nieuws, kunnen we praten. Waarom niet? Het moet eerst serieus zijn en ik moet een goed gevoel hebben. Dan gaan we zitten. De kans is best groot dat we dat na dit seizoen gaan doen."