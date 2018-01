‘Ze hadden beelden gekeken van mij uit China en zagen het helemaal zitten’

VVV-Venlo verraste dinsdag met het aantrekken van Romeo Castelen. De tienvoudig Oranje-international stond onder contract in Duitsland, Rusland, Australië, Zuid-Korea en het laatste jaar in China, maar besloot na een uitnodiging van VVV terug te keren naar de Eredivisie. De routinier is transfervrij opgepikt, nadat zijn contract bij Zhejiang Yiteng in december afliep.

"Ik kwam op uitnodiging van trainer Maurice Steijn even langs bij de club. Ze hadden beelden gekeken van mij uit China en zagen het helemaal zitten", vertelt Castelen tegenover Langs de Lijn En Omstreken. "Ik ben altijd het avontuur aangegaan op basis van de opties. Maar ik heb een zoontje van drie maanden en ik heb hier nog twee oudere kinderen. Uiteindelijk kies ik voor mijn gezin."

Castelen heeft tien keer in het shirt van het Nederlands elftal mogen acteren en in 2005 scoorde hij zijn enige doelpunt namens Oranje, in een WK-kwalificatieduel met Armenië. "Het was een corner en ik dacht: laat ik een keer mee naar voren gaan", herinnert de 34-jarige aanvaller zich. "Volgens mij mocht ik daar niet eens staan."

De voormalig Feyenoorder, die voor een halfjaar heeft getekend, kijkt uit naar zijn tijd bij de Limburgers: "Ik ben niet veel snelheid verloren als ik het inschat. Maar misschien zijn de spelers hier nog sneller geworden. Dan moet ik aanpoten. China is heel anders, een fysieke competitie ook. Nederland staat veel beter aangeschreven. Het is mooi dat ik weer in de Eredivisie kan spelen."