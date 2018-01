‘Chinese topclub betaalt recordbedrag van 74 miljoen voor LaLiga-spits’

Villarreal bevestigde bij monde van trainer Javier Calleja vorige week al tegenover verschillende Spaanse media dat Cedric Bakambu voor veertig miljoen euro op weg is naar het Chinese Beijing Guoan. L’Équipe meldt woensdag dat Bakambu de duurste Afrikaanse voetballer ter wereld gaat worden, aangezien de Chinese topclub niet alleen veertig miljoen gaat spenderen aan de spits.

Het is afwachten tot beide clubs de deal bekendmaken, zo klinkt het, waarbij Bakambu voor vier seizoenen gaat tekenen. Beijing Guoan licht dus de ontsnappingclausule van veertig miljoen euro, maar volgens L’Équipe moeten de Chinezen in totaal 74 miljoen euro betalen om hem over te nemen, aangezien de Chinese overheid de bepaalde belastingen aangaande het aantrekken van buitenlandse spelers vorig jaar heeft verhoogd.

Spaanse media stelden vorige week dat Bakambu in China ongeveer zes miljoen euro per jaar gaat opstrijken. De Franse sportkrant meldt dat de 26-jarige aanvaller achttien miljoen euro als bruto jaarsalaris krijgt bij Beijing Guoan. Bakambu speelt sinds 2015 voor Villarreal, dat hem voor 7,5 miljoen euro overnam van Bursaspor. Alexandre Pato verliet de Spaanse club afgelopen zomer ook al voor een avontuur in China.