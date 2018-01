‘Weet je wat Messi tegen me zei? Dat ik zulke video’s niet moet opsturen’

Éric Abidal zal zijn gevecht tegen leverkanker altijd met zich blijven meedragen. In 2011 werd met succes een levertumor verwijderd, maar een jaar later moest hij toch een levertransplantatie ondergaan. Opnieuw was de ingreep succesvol en daardoor kon de Fransman zijn voetbalcarrière hervatten. Inmiddels is hij gestopt en in gesprek met Canal+ blikt hij terug op zijn behandeling.

Toen de diagnose voor het eerst werd gesteld, probeerde Abidal de moed erin te houden. "De pijn zal ik me mijn hele leven lang blijven herinneren. Het was ondraaglijk, als een messteek. Toen de dokter me vertelde dat ik geopereerd kon worden, was ik daar blij mee. Die pijn wens je niemand toe", vertelt de 38-jarige oud-verdediger. Hij probeerde goed contact te houden met de spelers van zijn toenmalige club Barcelona, maar dat werd niet door iedereen op prijs gesteld.

"Ik was heel mager geworden", weet Abidal nog. "Voorafgaand aan een wedstrijd stuurde ik een video op naar de spelers om ze aan te moedigen en mijn steun te betuigen. Maar weet je wat Lionel Messi me vertelde? 'Stuur zulke dingen niet naar ons op, want het doet ons pijn.' Zo zag ik het zelf niet. Ik probeerde ze aan te moedigen, maar ik hoorde dat ze mij zagen als een lijk. Het verontrustte ze."