Manchester City profiteert van goede band en winkelt bij NAC Breda

NAC Breda heeft de afgelopen tijd veel geprofiteerd van de samenwerking met Manchester City in de vorm van huurlingen. Piet Cremers maakt als eerste persoon nu de omgekeerde overstap: de video-analist heeft aan BN/DeStem bevestigd dat hij de Eredivisionist vanaf komende maandag inruilt voor een dienstverband bij the Citizens.

Een halfjaar geleden tekende Cremers nog een driejarig contract bij NAC, maar gaat nu dus aan de slag bij de huidige koploper in de Premier League en wordt video-analist van het beloftenteam van Manchester City. De vorige zomer van RKC Waalwijk overgenomen Roderick van Ham wordt intern doorgeschoven als zijn opvolger. Daarnaast zal NAC verder op zoek gaan naar een nieuwe video-analist.

Naar verluidt heeft Manchester City een vergoeding betaald om de video-analist over te nemen. In de zomer van 2016 zei Cremers volgens de lokale krant nog het volgende over het Expected Goals Model, een kansberekeningprogramma bij NAC waar Manchester City nog niet bekend mee was. "Het gaat om de manier van voetballen en de gedachte die er achter zit. Getallen zijn variabel, maar je schakelt wel een stukje emotie uit. Manchester City is nog niet zover met dit model. Door middel van kennisdeling maken beide clubs elkaar sterker", aldus Cremers .