VVV-ster kan naar Serie A: ‘Het niveau van PSV is uiteindelijk haalbaar’

Het is nog maar de vraag of Clint Leemans het seizoen afmaakt bij VVV-Venlo. De middenvelder heeft een aflopend contract en de Limburgers kunnen die verbintenis met een jaar verlengen, maar voor Leemans is ook belangstelling uit binnen- en buitenland. Zaakwaarnemer Mustapha Nakhli weet niet hoe de toekomst van zijn cliënt eruitziet.

Leemans was dit seizoen in zeventien competitiewedstrijden goed voor zeven doelpunten en drie assists. Hij heeft 'ongelooflijke stappen' gezet, vindt Nakhli. "VVV heeft aangegeven hem daarvoor te willen belonen. Clint staat daar zeker voor open", vertelt de belangenbehartiger aan Voetbal International. "Maar feit is dat op dit moment heel veel clubs naar hem informeren. Uit de Nederlandse subtop, maar ook uit de Serie A. Die interesse wordt steeds concreter, dus het kan allemaal snel gaan. Alle opties zijn open."

Leemans is afkomstig uit de jeugdopleiding van PSV, maar omdat een doorbraak in Eindhoven uitbleef, stapte hij in 2016 transfervrij over naar VVV. Trainer Maurice Steijn zei vorige maand al dat hij Leemans in de toekomst wel voor PSV ziet spelen en herhaalt dat nu. "Over een jaar of anderhalf zie ik hem wel bij een subtopper als FC Utrecht of SC Heerenveen. Van daaruit kan hij weer twee jaar verder waarschijnlijk ook nog wel een volgende stap zetten. Bijvoorbeeld naar PSV, ja. Dat niveau is haalbaar voor Clint."