Overmars: ‘Als ze voor hen bellen, neem ik de telefoon niet op’

Marc Overmars heeft bij het trainingskamp in Portugal tekst en uitleg gegeven over de stand van zaken van Ajax op de transfermarkt. De directeur spelersbeleid van de Amsterdammers laat aan onder meer Voetbal International en het Algemeen Dagblad weten dat Mitchell Dijks naar een andere werkgever mag uitkijken en dat onder anderen André Onana veel belangstelling geniet.

Dijks, die vorig seizoen even werd verhuurd aan Norwich City, trekt waarschijnlijk nog deze transferperiode de deur in de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht. "Hij gaat zijn weg wel vinden", aldus Overmars. Doelman Onana is naar verluidt bij meerdere buitenlandse clubs in beeld, maar volgens Overmars is een vertrek van de Kameroener niet aan de orde: "André is een winnaar en wil met ons een prijs pakken." De oud-voetballer geeft aan dat naast Onana ook Justin Kluivert en David Neres mogelijk interesse hebben aangewakkerd.

Overmars laat met een knipoog echter weten dat hij hoopt dat het drietal blijft: "Als ze voor hen bellen, neem ik de telefoon niet op." Mogelijk gaat Ajax zich deze winter nog versterken, maar daar laat Overmars niks over kwijt: "Er valt nog wel wat te verwachten, maar dan misschien ook met het oog op volgend seizoen zoals met Perr Schuurs en Hassane Bandé." Ajax wilde laatstgenoemde speler deze winter al verwelkomen, maar KV Mechelen lag dwars: "Ze hebben het zwaar en willen hem nu niet kwijt."