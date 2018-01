Clublegende van Liverpool overleden die harten stal tijdens BBC-interview

Tommy Lawrence is op 77-jarige leeftijd overleden, zo meldt Liverpool woensdag. De voormalig doelman speelde tussen 1957 en 1971 voor the Reds en werd onder meer tweemaal landskampioen met de club. Het overlijden van Lawrence stemt Liverpool 'diep bedroefd'.

In totaal stond Lawrence 306 keer onder de lat voor Liverpool. De Schot, die tijdens zijn loopbaan bekendstond als The Flying Pig vanwege zijn spectaculaire reddingen, werd drie jaar geleden wereldnieuws. In februari 2015, ter voorbereiding op een wedstrijd tussen Everton en Liverpool, sprak een verslaggever van de BBC willekeurige oudere voorbijgangers aan op straat, met de vraag of zij zich de legendarische bekerwedstrijd tussen beide clubs van 1967 konden herinneren. Lawrence was een van de ondervraagden en vertelde enthousiast over de wedstrijd waarin hij zelf speelde.

De verslaggever van de BBC had aanvankelijk geen idee met wie hij in gesprek was. Lawrence glunderde zichtbaar toen de interviewer hem aansprak en kon niet wachten om zijn herinneringen te delen. In die wedstrijd verloor Liverpool met 1-0. "Als tegenstanders niet werden gestopt door zijn oogstrelende en acrobatische reddingen, dan stonden ze wel verbijsterd toen Tommy van zijn doellijn sprintte om het gevaar te bestrijden. Hij was de sweeper-keeper van zijn tijd", schrijft Liverpool. Na zijn periode bij Liverpool speelde Lawrence nog drie jaar voor Tranmere Rovers.