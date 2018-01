Van Geel benadrukt: ‘Dat contract gaat Feyenoord niet verlengen’

Het is geen geheim dat Feyenoord in januari afscheid wil nemen van Michiel Kramer. De 29-jarige spits is momenteel niet mee met de Rotterdammers op trainingskamp naar het Spaanse Marbella en is in het bezit van een aflopende verbintenis. Martin van Geel, technisch directeur van Feyenoord, benadrukt dat het contract van Kramer niet verlengd zal worden.

“Michiel heeft laten weten dat hij graag een stap wil maken om zijn carrière weer een nieuwe impuls te geven. Hij heeft nog een half jaar contract, dat contract gaat Feyenoord niet verlengen. Dan is de focus van Michiel anders dan die van ons, wij kijken naar de tweede seizoenshelft”, zegt Van Geel tegenover Feyenoord TV. Kramer zal in ieder geval niet naar ADO Den Haag of Sparta Rotterdam vertrekken, maar zou zijn zinnen hebben gezet op een buitenlands avontuur.

Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft in Marbella de beschikking over 28 spelers. “Dat is een behoorlijke groep, maar dat hebben we bewust gedaan. Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden, Ridgeciano Haps en Miquel Nelom zijn weer volledig geïntegreerd in de groep, terwijl Lutsharel Geertruida, Orkun Kökcü en Wouter Burger mee zijn om te ruiken en proeven aan het niveau. Dat is hartstikke goed, voor zowel de staf als die jongens zelf”, stelt de technisch directeur van de Rotterdammers.

Hij roemt de omstandigheden van Feyenoord in Marbella en vindt een trainingskamp een zeer goede manier om de tweede seizoenshelft te starten. “Om die hele groep, staf en met name de spelersgroep, een aantal dagen bij elkaar te hebben. Zij komen heel gemakkelijk met elkaar in contact, maar ook ik kom heel gemakkelijk met iedereen in contact. Je kunt dus heel informeel gesprekken voeren, met elkaar naar iets toe groeien en focussen op die tweede seizoenshelft.”