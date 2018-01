Liverpool-fans achterhalen tweets Everton-verdediger; schorsing dreigt

Mason Holgate moet vrezen voor een aanklacht en een schorsing. De Engelse voetbalbond FA heeft een onderzoek geopend naar oude tweets van Holgate die opdoken na de veelbesproken wedstrijd tussen Liverpool en Everton in de FA Cup. Liverpool-supporters zouden de tweets hebben opgerakeld, maar inmiddels zijn ze verwijderd.

De tweets bevatten termen als 'fag', 'faggotttttttttt' en 'battyboy'. Ze werden geplaatst in 2012 en 2013, toen Holgate nog minderjarig was. Hij reageerde in de tweets op andere mensen. Als de 21-jarige verdediger van Everton schuldig wordt bevonden, hangt hem een schorsing boven het hoofd. In 2016 moest Burnley-aanvaller Andre Gray vier wedstrijden toekijken nadat homofobe tweets uit 2012 aan het licht kwamen. Een jaar eerder werd Chris Stokes van Coventry City-verdediger voor één duel geschorst nadat hij 'faggots' had getweet.

Het is alweer het tweede onderzoek van de FA waar Holgate bij betrokken is. De bond onderzoekt ook of Holgate racistisch bejegend werd door Roberto Firmino tijdens het verloren FA Cup-duel met Liverpool. De jonge mandekker van the Toffees duwde de Braziliaan vijf minuten voor rust de tribunes in. Op de camerabeelden is volgens de Daily Telegraph te zien dat Holgate tegen scheidsrechter Bobby Madley zegt dat er sprake was van racisme en dat hij Firmino daarom een zet gaf.