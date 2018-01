Utrecht moet vrezen voor vertrek smaakmakers: ‘Wil de club niet tekort doen’

De kans bestaat dat FC Utrecht in de winterstop nog afscheid moet nemen van smaakmakers Yassin Ayoub en Zakaria Labyad. Het duo staat niet onwelwillend tegenover een vertrek uit de Domstad, al is het niet de intentie om de club te verlaten. Zowel Ayoub als Labyad kan terugkijken op een goede eerste seizoenshelft bij FC Utrecht.

“Ik heb altijd aangegeven dat ik graag een stap wil maken. Ik verwacht dat ik het seizoen nog afmaak. Maar als er ineens toch iets komt dat FC Utrecht vele malen beter kan maken en ook goed voor mij is, dan gaan we natuurlijk weer om de tafel zitten en bespreken we wat mogelijk is”, zegt Ayoub in gesprek met De Telegraaf. Het contract van de middenvelder in de Domstad loopt komende zomer af, waardoor een winters vertrek voor FC Utrecht nog financieel interessant zou kunnen zijn.

De verbintenis van Labyad loopt nog tot medio 2020, maar voor hem zou er belangstelling van diverse clubs zijn. “Er is wel concrete interesse, maar ik sta er nuchter in”, stelt Labyad, die het naar eigen zeggen niet erg zou vinden om het seizoen bij FC Utrecht af te maken. “Ik wil de club niet tekort doen door te zeggen dat ik per se wil vertrekken. Ik ben FC Utrecht dankbaar dat ze me een jaar geleden de kans hebben geboden.”

Voor de kersverse trainer Jean-Paul de Jong zou het vertrek van Ayoub en Labyad een flinke aderlating zijn. “Dat soort dingen gebeuren meestal aan het einde van de transferwindow. Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat we goed voorbereid waren als er iets gebeurde. Dat zullen we nu ook weer zijn”, vertelt de oefenmeester, die zegt dat FC Utrecht zal schakelen als er iemand vertrekt. “En ook binnen onze selectie hebben we meerdere opties.”