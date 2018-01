‘KV Mechelen werkt ondanks half miljoen extra niet mee aan verzoek Ajax’

Ajax versterkte zich onlangs voor het aankomende seizoen al met Perr Schuurs en Hassane Bandé, maar de Amsterdammers lijken onlangs een poging te hebben gedaan om de Burkinees eerder naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Het Laatste Nieuws meldt woensdagochtend namelijk dat KV Mechelen een verzoek van directeur spelersbeleid naast zich neer heeft gelegd.

De Belgische krant schrijft dat Ajax bij Mechelen heeft aangeklopt met de vraag of het Bandé in januari al over kon nemen. De nummer twee wilde de negentienjarige aanwinst al laten acclimatiseren aan het voetbal bij zijn nieuwe werkgever en was zelfs bereid om een half miljoen extra bovenop de al eerder overeengekomen transfersom van 8,25 miljoen euro te leggen. Mechelen had daar echter geen oren naar en heeft het voorstel geweigerd.

De directe komst van Bandé had de aantredende coach Erik ten Hag een extra optie voorin gegeven, aangezien Václav Cerny de rest van het seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komt door een knieblessure. Ajax heeft met Justin Kluivert, David Neres, Dennis Johnsen en de momenteel van een blessure herstellende Amin Younes momenteel vier opties rondlopen voor op de vleugels.