Wanneer sluit de winterse transfermarkt in Europa?

Tijdens de winterse transferperiode van vorig jaar registreerde de KNVB in totaal 151 transfers op het hoogste niveau. Het was een nieuw transferrecord, zo maakte de Nederlandse voetbalbond bekend. 58 spelers gingen van een Nederlandse naar een buitenlandse club, terwijl 60 spelers de omgekeerde weg bewandelden. 33 spelers maakten een binnenlandse overstap en van alle transfers ging het in 53 gevallen om een huurperiode. De huidige transferperiode komt dit jaar langzaam op gang. Clubs hebben nog drie weken om zich te versterken voor de rest van het seizoen. Hoe verhoudt de sluiting van de Nederlandse transfermarkt zich ten opzichte van de rest van Europa?

Deze transferperiode is voor veel spelers een uitgelezen mogelijkheid om een plek op de bank in te ruilen voor speelminuten bij een andere club. Met oog op het WK is dit een noodzaak voor diverse internationals. Maar ook spelers die niet naar het mondiale eindtoernooi in Rusland gaan, is de winterse transferperiode een ideale uitkomst. Zoals voor Wesley Sneijder, voor wie het avontuur bij OGC Nice er na een half jaar al opzit. Hij tekende onlangs bij Al-Gharafa uit Qatar. Spelers met een uitzichtloze situatie bij hun club en die het WK in hun achterhoofd hebben, hebben in de meeste landen nog tot 31 januari 23.59 uur de tijd om een transfer af te ronden. Ook in Nederland is dat het geval, maar dat geldt lang niet voor alle Europese landen.

De FIFA heeft bepaald dat de winterse transferperiode maximaal vier weken mag duren, terwijl de transferwindow in de zomer liefst twaalf weken open is. Omdat iedere voetbalbond een eigen competitieprogramma heeft en daar eigen belangen aan kleven, mogen zij zelf bepalen wanneer die periode wort gehanteerd. Binnen de UEFA is afgesproken dat alle landen dezelfde periode aanhouden. In de winter is die periode tot en met 31 januari. Echter, het gaat hier om richtlijnen en niet om verplichtingen. Daardoor komt het voor dat in sommige landen de transferwindow pas ergens in februari sluit. En dat kan nadelig zijn voor clubs uit landen waar de markt dan al dicht is. Uitgaande transfers zijn dan nog wel toegestaan, inkomende niet meer. Zo kan het voorkomen dat een club een speler verkoopt buiten de transferperiode om. Dan is het echter niet meer toegestaan om een vervangende speler aan te trekken.

Overzicht sluiting winterse transferperiode Europa

Let op: het gaat hier om de lokale tijd. Door de verschillende tijdzones, kan er in sommige landen met dezelfde transferdeadline langer of korter gehandeld worden dan in Nederland.

Duitsland: 31 januari 18.00 uur

Turkije: 31 januari 21.59 uur

Italiƫ: 31 januari 23.00 uur

Belgiƫ: 31 januari 23.59 uur

Denemarken: 31 januari 23.59 uur

Engeland: 31 januari 23.59 uur

Frankrijk: 31 januari 23.59 uur

Griekenland: 31 januari 23.59 uur

Luxemburg: 31 januari 23.59 uur

Malta: 31 januari 23.59 uur

Nederland: 31 januari 23.59 uur

Oostenrijk: 31 januari 23.59 uur

Spanje: 31 januari 23.59 uur

Schotland: 31 januari 23.59 uur

Wales: 31 januari 23.59 uur

Portugal: 2 februari 00.59 uur

Zwitserland: 15 februari 23.59 uur (opent later)

Rusland: 24 februari 23.59 uur (opent later)

Polen: 28 februari 23.59 uur (opent later)