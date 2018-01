Wöber maakt zich geen zorgen: ‘Ik zie mijn toekomst als centrale verdediger’

Ajax rondde afgelopen week de komst van Nicolás Tagliafico af. De Argentijnse linksback komt over van Independiente en kost de Amsterdammers circa vier miljoen euro. Maximilian Wöber is niet bang voor de concurrentiestrijd met Tagliafico, te meer omdat de Oostenrijker van nature een centrumverdediger is.

“Ik heb niet altijd linksback gespeeld, voor mij is die positie niet meer dan een extra optie. Ik zie mijn toekomst vooral als centrale verdediger”, zegt Wöber in gesprek met Kurier. In zijn eerste zes maanden bij Ajax kreeg de verdediger direct te maken met een trainerswissel, toen Marcel Keizer werd vervangen door Erik ten Hag. “Het was een verrassing, omdat we erg dominant waren. Met Ten Hag moeten we ons aanpassen, maar dat ben ik nog wel gewend van mijn tijd bij Rapid Wien.”

“Het zal ons helpen meerdere varianten te spelen en over te schakelen naar 4-4-2 of 3-5-2. Maar de klassieke 4-3-3 blijft stevig verankerd in de filosofie van Ajax”, vervolgt de verdediger, die in het begin moest wennen aan het tempo bij de Amsterdammers. “De intensiteit was zo hoog dat ik aanvankelijk blij was ik dat ik in de middag twee uur extra kon slapen. Toen we een maand geleden met 3-0 wonnen van PSV riepen de fans opeens mijn naam. Dat was een goed gevoel.”