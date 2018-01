‘Ik heb geen social media en lees veel kritiek dus niet’

Remko Pasveer en Vitesse kenden een wisselvallige eerste seizoenshelft. De sluitpost erkent dat hij meer verwacht had van zijn eerste zes maanden in Arnhemse dienst en hij zegt in de tweede seizoenshelft op revanche uit te zijn. “Op sportief vlak kan ik allerminst tevreden zijn”, stelt Pasveer in gesprek met de Gelderlander.

De sluitpost weet dat er kritiek is, maar een deel daarvan gaat aan hem voorbij. “Ik heb geen social media en lees veel kritiek dus niet. Ik heb een account, waarop ik alleen communiceer met mijn vrienden. Dat bevalt me uitstekend. Op social media is enorm veel vuilspuiterij. Heel veel is anoniem. Het is makkelijk om mensen op die wijze af te maken. Dus dat lees ik uit principe niet”, vertelt Pasveer, die zegt dat hij nu moet laten zien wat hij waard is bij Vitesse.

“Een keeper wordt bij een fout veel harder afgerekend dan een speler. Ik heb bij Go Ahead en Heracles gezeten. Daar waren ook moeilijke fases, maar werd ik een publiekslieveling. Voor dat verhaal nu de wereld in gaat, bij Vitesse is dat niet mijn doel”, vervolgt de 34-jarige doelman. Hij stelt dat het wel de bedoeling is dat Vitesse de harten van de fans zal veroveren. Om die reden moeten er volgens Pasveer de nodige ‘herstelwerkzaamheden’ verricht worden na de winterstop.