‘Dat zou Ajax slecht uitkomen, dan kun je stront aan de knikker verwachten’

Ajax stuurde Marcel Keizer vorige maand de laan uit en stelde onlangs Erik ten Hag aan als opvolger. De nieuwe hoofdcoach is momenteel met de Amsterdammers op trainingskamp in Portugal en weet dat hem bij de hervatting van de Eredivisie met Feyenoord en zijn oude club FC Utrecht meteen twee lastige tegenstanders op rij wachten. Volgens Ronald de Boer zal er bij Ajax met angst en beven worden gekeken naar die twee wedstrijden.

“Ik denk dat Marc Overmars die eerste twee toppers met samengeknepen billen zal zitten. Het zou Ajax zeer slecht uitkomen als de ploeg meteen averij oploopt onder Erik ten Hag. Dan is de koppositie ver uit zicht en kun je stront aan de knikker verwachten”, schrijft de voormalige middenvelder van onder meer Ajax in zijn column in Voetbal International.

De Boer vindt de aanstelling van Ten Hag interessant en gewaagd: “Hij heeft geen Ajax-DNA en geen bewezen Ajax-filosofie. Dat wil niet zeggen dat hij ongeschikt is voor deze functie. Dat hij bij FC Utrecht zonder vleugelaanvallers voetbalde, zegt niks over zijn aanpak bij Ajax. Het lijkt me sterk dat Ten Hag geen gebruik gaat maken van de aanwezige kwaliteiten op de flanken.”

Ten Hag liet een tijd geleden weten vleugelspelers achterhaald te vinden, maar De Boer denkt dat de trainer toen doelde op een rechtsbenige speler op rechts en een linksbenige speler op links. Hij is het ermee eens dat dit in het huidige voetbal niet per se meer hoeft: “Het rendement van Justin Kluivert en David Neres bewijst eens te meer hoe gevaarlijk vleugelspelers kunnen zijn als ze naar het centrum trekken.”