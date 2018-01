‘Meerdere spelers van FC Utrecht twijfelen aan opvolger Ten Hag’

FC Utrecht zag onlangs Erik ten Hag naar Ajax vertrekken en de Domstedelingen speelden daar snel op in door assistent Jean-Paul de Jong te promoveren tot hoofdtrainer. Hoewel de clubicoon de steun geniet van grootaandeelhouder Frans van Seumeren, de clubleiding en de supporters, meldt De Telegraaf woensdagochtend dat niet alle spelers het eens zijn met de keuze voor De Jong.

De ochtendkrant stelt dat meerdere spelers na het vertrek van Ten Hag bij de clubleiding hebben aangegeven het doorschuiven van De Jong naar de positie van hoofdtrainer geen goede oplossing te vinden. FC Utrecht zou zich daarna nog wel hebben georiënteerd op andere kandidaten, maar uiteindelijk hebben besloten om zich te houden aan de belofte die tweeënhalf jaar geleden aan De Jong is gedaan.

De toenmalige aantredend assistent van Ten Hag kreeg toen te horen dat hij zou worden doorgeschoven naar de nummer één-positie als de hoofdtrainer zou vertrekken. De snelheid waarmee de wisseling moest plaatsvinden sprak eveneens voor De Jong, die in het verleden eerder op eigen benen stond als trainer van FC Eindhoven. De clubleiding was bang dat een van buiten aangetrokken trainer halverwege het seizoen zijn eigen plan zou gaan trekken, waardoor de continuïteit in gevaar zou komen.