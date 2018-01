Maak kennis met Kelle Roos, de Nederlandse redder in nood

DERBY - Hij speelde geen enkele competitiewedstrijd voor zijn club Derby County, maar toch heeft Kelle Roos buitengewoon hectische maanden achter de rug. De keeper uit het Noord-Brabantse Rijkevoort moest zijn kerstplannen cancelen, want buiten de transferperiode om meldde Port Vale zich plots voor hem. Het was de tweede bliksemtransfer in een paar maanden tijd voor Roos, die tegenover Voetbalzone terugblikt op de afgelopen maanden. "Het eerste wat ik doe bij een nieuwe club, is een lijst van de basisspelers vragen."

Door Dominic Mostert

In Engeland mogen clubs het hele seizoen door spelers huren, mits er sprake is van een noodsituatie. Een emergency loan is alleen toegestaan als alle profspelers op een bepaalde positie uit de roulatie zijn. Zo geschiedde in september bij Port Vale, op het vierde niveau van Engeland. Twee weken na de sluiting van de zomerse transfermarkt kwam de club met een keepersprobleem te zitten. Alle profs waren geblesseerd, dus belde de club naar Derby County. Op zaterdag 16 september werd de transfer afgerond; nog diezelfde dag stond Roos al onder de lat bij zijn nieuwe club. Het was zijn vierde verhuurperiode: eerder in zijn carrière werd Roos al gestald bij Rotherham United, AFC Wimbledon en Bristol Rovers. In dienst van die clubs deed hij de nodige ervaring op in de Championship, de League One en de League Two. In totaal speelde Roos 78 officiële wedstrijden.

Bij Derby staat de teller op drie FA Cup-duels en twee optredens in de EFL Cup. De 25-jarige sluitpost wacht geduldig totdat een kans op speeltijd zich voordoet. Waar dan ook. Toen Port Vale zich meldde, hoefde hij daarom niet lang na te denken. De Noord-Brabander bleef er negen wedstrijden spelen en raakte toen zelf geblesseerd. In die negen optredens maakte hij indruk op Plymouth Argyle. De League One-club kampt dit seizoen met ongekend grote keepersproblemen en wendde zich in december tot Roos, die op dat moment net hersteld was van zijn blessure. Het was (opnieuw) snel geregeld. Tussen 8 en 28 december mocht Roos zich speler van Plymouth noemen. Hij had al plannen gemaakt om Kerstmis in Nederland te vieren, maar die moesten plots gecanceld worden.

Een bericht gedeeld door K e l l e R o o s (@kelleroos) op 28 Dec 2017 om 2:39 (PST)

Als kop voor het artikel dacht ik aan 'Maak kennis met Kelle Roos, de Nederlandse redder in nood'. Mag ik je zo noemen?

"Haha, ja, ach. Dat lijkt me wel grappig, maar ik denk dat mensen wel snappen dat ze dat met een korreltje zout moeten nemen. Ik begrijp wel waarom je me zo zou noemen. De afgelopen maanden heb ik natuurlijk bij twee clubs gezeten die allebei op degradatie stonden. Op vrij korte termijn heb ik ervoor gezorgd dat ze er een stuk beter voor kwamen te staan. Ik denk dat je daarop doelt. De opmars had natuurlijk met veel verschillende factoren te maken. Het is niet alsof ik een of andere Superman ben, maar ik denk ook dat het te maken had met factoren als leidinggeven, rust brengen en duidelijkheid creëren. Dat zijn allemaal dingen waar een team baat bij heeft. Ik ben ervan overtuigd dat ik die kwaliteiten heb kunnen brengen."

Hoe zou je jezelf voorstellen aan Nederlandse voetbalvolgers die jou nog niet kennen?

"Ik ben Kelle Roos, ik ben inmiddels 25 en ik zit nu vier jaar in Engeland. Ik speel bij Derby County, een heel grote club uit de Championship. Ik lees heel vaak dat ik in Arnhem geboren ben, maar ik heb helemaal niks met die stad te maken. Rijkevoort, dat is het inderdaad. In de jeugd heb ik gespeeld voor clubs als PSV, Willem II en NEC, maar als ik eerlijk ben speelt dat niet zo'n belangrijke rol meer. Bij PSV heb ik wel een aantal jaar gezeten; bij die andere clubs een jaartje. Het heeft me wel gevormd als mens, maar niet zozeer als speler. Pas in Engeland ben ik echt stappen gaan maken die ik graag wilde maken. Mijn familie woont wel in Nederland, mijn vriendin woont er ook. Nederland is nog steeds mijn land. Ik zou er ook nog heel graag een keer voetballen."

Hoe komt het dat je nog nooit in de Eredivisie hebt gespeeld?

"Er is wel interesse uit Nederland geweest. In het algemeen ging het om clubs uit het linkerrijtje van de Eredivisie. Maar ja, bij de ene club moesten nog spelers vertrekken; de andere club kon zich geen Championship-speler veroorloven, om het zo te zeggen. Nederland voelt voor mij nog gewoon als mijn vaderland en een terugkeer is altijd wel in beeld. Maar er is iets wat mensen niet begrijpen. Als ik mezelf nog mag voorstellen, is het ook belangrijk om te beseffen dat Derby County qua financiën, faciliteiten en niveau vergelijkbaar is met de top van Nederland. Ik weet dat een van onze topverdieners wekelijks 30.000 pond verdient. Bij het tweede niveau van Engeland maken mensen al gauw een vergelijking met de Jupiler League."

Hoe merk je verder dat Derby County zo'n grote club is?

"In de FA Cup speelden we tegen Manchester United (5 januari, 2-0 nederlaag, red.). We maakten het Manchester United gewoon heel moeilijk. Een man als José Mourinho zegt vervolgens: 'Luister jongens, dit is gewoon een Premier League-team, als je kijkt naar hun begroting, hun faciliteiten en hun jeugdopleiding'. Dat was nog niet zo toen ik hier kwam, maar de club is ontiegelijk gegroeid en ik ben meegegroeid. Het zijn de kleine dingen waaraan je merkt dat we een grote club zijn. Alleen de topclubs uit de Premier League hebben zulke faciliteiten als wij. De medische staf waar ik mee te maken heb, bestaat uit vijftien man: dokters, masseuses, alles. We hebben voedingsspecialisten, etcetera. We hebben een aquadrome met zwembaden om in te trainen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Elke dag loop ik tegen het feit aan dat dit een grote club is."

Merk je het ook aan je ploeggenoten?

"Daar merk ik het nog het meest aan. Er zitten jongens bij die voor twintig miljoen euro van club zijn verkast binnen de Premier League. Denk aan jongens als Darren Bent en Scott Carson, die jongen heeft gewoon een Champions League-medaille van zijn tijd bij Liverpool. Dat zijn geen kleine jongens. Matej Vydra is gewoon international van Tsjechië. Ik denk dat we wel zes à zeven internationals in ons team hebben."

Is de Eredivisie dan geen stap terug?

"Nou, ik speel op dit moment natuurlijk niet. Laten we heel eerlijk zijn. Ik ben al anderhalf jaar tweede keus achter Scott Carson. Die heb ik in anderhalf jaar geen fout zien maken. Daar verdient hij de credits voor, maar voor mij is dat niet handig. Ik kan niet invallen als rechtsback. Er is maar één positie voor mij en die positie is sterk bezet. Ik kan nog zo goed trainen en zoveel goede verhuurperiodes draaien, maar realistisch gezien presteert die jongen gewoon goed. Hij is deze maand verkozen tot beste speler van alle Engelse competities buiten de Premier League. De Eredivisie zou een superplatform voor mij zijn en het is een goede competitie. De juiste kans is vooralsnog alleen niet voorbijgekomen."

Een bericht gedeeld door K e l l e R o o s (@kelleroos) op 8 Aug 2017 om 10:30 (PDT)

De transfermarkt is open, sta je momenteel in contact met Eredivisie-clubs?

"Daar kan ik nu niet zoveel over zeggen. Ik ben wel met een aantal dingen bezig. Derby is nog altijd bereid om te bekijken hoe ze mij kunnen helpen in mijn ontwikkeling. Als ik eerlijk ben, heb ik de medewerking van Derby ook wel verdiend. Ik werk hard, ik ben bereid om kansen te pakken als ze voorbijkomen en mijn beloning daarvoor is dat de club mij wil helpen. Ze proberen er op de een of andere manier voor te zorgen dat ik minuten ga maken. Nederland zou dan ook heel interessant zijn. Een nieuwe verhuurperiode tot het eind van het seizoen is absoluut een mogelijkheid. Het plaatje moet wel goed zijn. Een paar Engelse clubs hebben zich al gemeld, maar die opties vond Derby niet interessant genoeg. Ze denken dat ik een stap hoger aan kan."

Neem ons even mee. Hoe gaat zo'n emergency loan in zijn werk?

"Als een club drie geblesseerde keepers heeft, hoeven ze niet de keeper van de C1 op te stellen. Dan mag je een keeper huren en dat is met mij gebeurd. De manager zei tegen me: 'Luister Kel, Port Vale heeft een paar blessures en ze willen graag dat je daar gaat spelen. Wat vind jij daarvan?'. Dat leek mij een goed idee. Port Vale is 35 kilometer verderop, dus ik kon gewoon blijven trainen bij Derby op het niveau waar ik aan gewend ben. Maar ik kon daar mijn wedstrijden spelen. Ik heb negen wedstrijden mogen spelen in de League Two en dat is goed bevallen. Maar als hun keeper weer fit is, ga je automatisch terug naar je team. Elke zeven dagen moet je contract verlengd worden. Elke zeven dagen wordt door onafhankelijke artsen beslist of de geblesseerde spelers nog écht geblesseerd zijn, anders zouden de clubs kunnen frauderen. Dan zou een trainer kunnen zeggen: 'Luister, ik vind jou niet goed, dus doe even alsof je geblesseerd bent'. Het contract wordt beëindigd als één professionele keeper weer fit is, of als Derby me terugroept vanwege blessures. Dit was een interessante optie, want onze trainer Gary Rowett kon mij op elk moment terughalen als het nodig was. Ik kon ondertussen mijn wedstrijden maken: een win-winsituatie."

Hoe kijk je terug op die korte periode bij Port Vale?

"Erg goed. Ik denk dat ik ze heb geholpen. Toen ik er kwam, stonden we één na laatste in de League Two. Toen ik wegging, stonden we volgens mij drie plekken hoger met een stuk meer punten. Ik raakte na negen wedstrijden geblesseerd, maar toen ik net weer drie dagen fit was, kwam een League One-team voor me. Op een dinsdag speelde ik een wedstrijd met de beloften van Derby en op donderdag kreeg ik een belletje dat Plymouth geïnteresseerd was."

Doelman Kelle Roos, verhuurd aan Port Vale, pakte mede dankzij deze prachtige kopbal 3 punten (3-1) tegen Cheltenham. Lekker @kellsroos ?? pic.twitter.com/VWGSzUbHbi — ChampionshipNieuws (@CSnieuws) 15 oktober 2017

Leer je dan wel je ploeggenoten kennen, als je er zo kort speelt?

"Haha, kijk. Ik heb al een aantal verhuurperiodes gehad en ik heb veel ervaring opgedaan. Ik ben gegroeid in dat soort situaties. Ik kom bij zo'n club en als vrijdagochtend de eerste training is, vraag ik de manager vrijdagmiddag om een lijst met de spelers die gaan spelen in het weekend. Die namen moet ik in ieder geval honderd procent weten. Voor de rest leer je ze wel kennen. Ik heb twintig dagen gespeeld bij Plymouth en ik denk dat ik ze wel aardig ken, hoewel ik er nooit zo over heb nagedacht. Die jongens waren vooral blij dat er iemand was, want ze hadden zeven keeperswisselingen meegemaakt. Ze hebben ongelooflijk veel pech gehad."

Zouden emergency loans goed zijn voor Nederland?

"In Engeland zijn ze heel erg gewend aan situaties waarin spelers voor een paar weken ergens gaan spelen. Derby verhuurt ook jongens van zestien en zeventien voor een maand aan clubs uit lagere divisies. In Nederland is dat anders. Neem Plymouth: die begonnen het seizoen met drie professionele keepers. Het is niet alsof ze veel risico namen. Dat is gewoon een normale selectie, maar in Nederland zou dan uiteindelijk een keeper van de A1 onder de lat staan. In Engeland willen ze ervoor zorgen dat een club altijd een profspeler kan opstellen. Ik vind het dubbel, want het is ook mooi als een achttienjarige de kans krijgt. In Nederland gebeurt dat meer. Laat ik het zo zeggen: de regels die Nederland heeft, passen bij Nederland. De regels die Engeland heeft, passen bij Engeland. Feit is dat ik zulke jongens in de weg sta als ik plots word binnengehaald, maar dat is voetbal. Ik heb ook jongens die mij in de weg staan. Dat hoort erbij."

Een bericht gedeeld door K e l l e R o o s (@kelleroos) op 23 Jul 2017 om 10:19 (PDT)

Tot slot: was het moeilijk om je plannen voor Kerstmis last-minute te cancelen?

"In Engeland is het heel normaal om geen Kerstmis te vieren als voetballer. Elk team speelt gewoon op tweede kerstdag en als je uit speelt, zit je de dag van tevoren ook in een hotel. Dat was bij mij ook zo. Op eerste kerstdag trainden we drie uur en daarna gingen we naar een hotel. Op tweede kerstdag moesten we voetballen. Zo is dat nu eenmaal in Engeland. Ik zag dit jaar wel een mooie kans om een keer wél naar Nederland te gaan met Kerstmis en ik zou liegen als ik zeg dat ik daar niet naar uitkeek. Maar als er een mooie kans voorbijkomt in je vakgebied, moet je die niet laten liggen. Gelukkig heb ik familieleden en een vriendin die heel goed begrijpen hoe het werkt. Ze snappen allemaal dat ik wacht op zulke momenten. Ik zou het het moeilijkst vinden als mijn ouders, mijn broers of mijn vriendin het er echt moeilijk mee hadden. Maar ze leven met mij mee en ze weten hoe het zit."