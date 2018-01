Vietto bekroont hattrick met prachtgoal van vlak voorbij middenlijn

Valencia heeft zich dinsdagavond nadat het in de heenwedstrijd gelijkspeelde tegen Las Palmas met overtuigende cijfers geplaatst voor de kwartfinale van de Copa del Rey. De huidige nummer drie van LaLiga was met 4-0 te sterk voor de hekkensluiter en het was vooral de avond van Luciano Vietto. De van Atlético Madrid overgenomen spits scoorde drie keer, waarbij vooral zijn laatste treffer bijzonder fraai was.

Valencia trok in de openingsfase het initiatief naar zich toe en kreeg als snel een goede kans via Nacho Gil, die op aangeven van Andreas Pereira echter naast schoot. Vietto en Nacho Gil zorgden daarna ook voor gevaar, voordat de Argentijn, die zijn tweede wedstrijd speelde voor zijn nieuwe werkgever, de thuisploeg na een halfuur spelen op voorsprong zette. Raúl Lizoain had in eerste instantie nog wel een antwoord op een lage kopbal van Simone Zaza, maar moest de rebound aan de aanvaller laten.

Luciano Vietto speelt zijn tweede wedstrijd voor Valencia CF en besluit even om ZO te scoren... 😱 Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 9 januari 2018

Valencia ging met een 1-0 voorsprong de rust in, maar het scheelde weinig of los Che hadden toch de gelijkmaker moeten incasseren. Een doelpunt van Jonathan Calleri werd echter afgekeurd vanwege een duwfout tegen Rúben Vezo. Na de thee zat de thuisploeg doordat Vietto Raúl met een fraai stiftje verschalkte en Nemanja Maksimovic van buiten de zestien knap raak schoot al snel op rozen, maar het hoogtepunt van de tweede helft moest nog komen. Vietto pikte de bal een dik halfuur voor tijd net voorbij de middenlijn op, zag dat de doelman te ver voor zijn goal schoot en schoot prachtig raak.