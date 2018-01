AS Monaco dankt Lemar en Diakhaby voor zwaarbevochten zege in Nice

AS Monaco heeft zich dinsdagavond voor de halve finale van de Coupe de la Ligue weten te plaatsen. De regerend Frans landskampioen had het niet makkelijk op bezoek bij OGC Nice, dat het grootste deel van de wedstrijd de bovenliggende partij was, maar dit niet op het scorebord tot uiting wist te brengen. Thomas Lemar en Adama Diakhaby waren uiteindelijk de doelpuntenmakers bij de 1-2 overwinning.

Monaco had niet lang nodig om de score te openen, aangezien de bal al na drie minuten achter Walter Benítez lag. Keita Baldé Diao gaf de bal vanaf links voor en Lemar stond op de goede plek om binnen te koppen. De door Liverpool en Arsenal begeerde Fransman dacht nog geen tien minuten later ook de 0-2 te maken, maar Lemar werd teruggefloten wegens buitenspel. Alassane Pléa had even later wel meer geluk, ontsnapte aan de aandacht van de verdediging en maakte gelijk. Nice had daarna ruimschoots het meeste balbezit, maar zocht toch met een achterstand de kleedkamer op.

Keita Baldé nam een kleine tien minuten voor rust opnieuw de rol van aangever op zich en ditmaal was het Diakhaby die raak kon schieten. In de tweede helft bleef het overwicht voor les Aiglons, maar de thuisploeg slaagde er niet in de stand gelijk te trekken. Pierre Lees-Melou was een aantal keer dichtbij en ook Patrick Burner liet zich gevaarlijk voor het doel van Diego Benaglio zien. Doordat de Zwitser goed ingreep, hield Monaco echter stand.