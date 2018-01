Manchester City wint met pijn en moeite van United-bedwinger

Manchester City heeft dinsdagavond met pijn en moeite gewonnen van Bristol City in de halve finale van de Carabao Cup. De koploper van de Premier League raakte vlak voor het rustsignaal op achterstand en moest alle zeilen bijzetten om een goede uitgangspositie te krijgen voor de returnwedstrijd op 23 januari, die er uiteindelijk wel kwam via Kevin De Bruyne en Sergio Agüero.

Bristol City, dat in de vorige ronde verrassend Manchester United uitschakelde (2-1), had in de beginfase enkele kansen via onder meer Joe Bryan en Korey Smith, maar Claudio Bravo wist zijn doel in de beginfase schoon te houden. Manchester City nam in de loop van de eerste helft meer initiatief en zodoende bleven goede mogelijkheden niet uit. Doelman Frank Fielding had echter verschillende puike reddingen in huis en hield zijn ploeg in de wedstrijd.

Bristol City FC ging met een voorsprong op Manchester City de rust in door wat nu al een van dé verdedigende acties van 2018 lijkt te worden! 😯 Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 9 januari 2018

Vlak voor het rustsignaal was het de uitploeg die verrassend de leiding nam. Eliaquim Mangala verprutste de bal, waarna Bobby Reid de bal ontving. De aanvaller tikte de bal in het zestienmetergebied vlak voor de inglijdende John Stones weg; scheidsrechter Anthony Taylor kon niets anders doen dan naar de stip wijzen. Reid ging zelf achter de bal staan en schoot het leer zelfverzekerd tegen de touwen.

City drong na de rust aan en De Bruyne schoot zijn team op gelijke hoogte: de ploeg van Josep Guardiola counterde via de Belgische middenvelder, die de bal weer terug kreeg van Raheem Sterling en vernietigend raak knalde: 1-1. City ging op zoek naar de overwinning, maar Fielding en de defensie van de Championship-club bleven goed presteren. Uiteindelijk kopte Agüero in blessuretijd dan toch de 2-1 voor City binnen.