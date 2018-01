‘Doelman’ Ronaldo had geen last van kou bij PSV: ‘Dat boeide mij niet’

Ronaldo staat bekend als een van de beste spitsen die de voetballerij in recente tijden heeft meegemaakt, maar de Braziliaan zegt in gesprek met Canal Zico 10 dat hij niet altijd in de aanval stond. Toen de oud-spits begon te voetballen in de zaal, werd hij namelijk tijdelijk op doel geposteerd, omdat er bij een stage wel vijftig kinderen zich hadden aangemeld.

"Ik wilde rechts in de aanval spelen, maar ik kon toen nog niet zo goed met links schieten. Er was voor elke positie veel animo, behalve op doel, waar drie spelers waren. Ik slaagde bij mijn stage als doelman, maar daarna in de training veranderde ik snel van positie en heb ik niet meer gedacht aan keepen." Na enkele clubs in Brazilië kwam Ronaldo uiteindelijk bij PSV terecht. Het koude weer in Nederland had geen invloed op zijn prestaties, erkent hij.

"De kou of alle andere dingen bij PSV boeiden mij niet; ik wilde gewoon winnen", vervolgt Ronaldo, die hiermee de jonge voetballers van tegenwoordig wil waarschuwen dat zij niet met randzaken bezig moeten zijn. "Jonge mensen moeten in hun hoofd stampen dat ze in zichzelf moeten investeren, ook als je een blessure hebt. Dat maakt je alleen maar sterker."

Ronaldo kwam na PSV onder meer bij Real Madrid terecht: "Dat was een geweldige tijd, vooral bij de trainingen. Daar kon je namelijk de elegantie zien van een relaxte Zinédine Zidane. Hij deed dingen die in wedstrijden wellicht moeilijker waren om te laten zien. We hadden toen veel plezier, zowel binnen de lijnen als buiten het veld."