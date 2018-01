‘Terugkeren bij Ajax zou leuk zijn, maar dan is er nog lang te gaan’

Stefano Denswil zat elf jaar in de jeugdopleiding van Ajax en maakte ook drie jaar deel uit van de hoofdmacht van de Amsterdammers. Sinds 2015 speelt de mandekker bij Club Brugge en in België is de 24-jarige Zaandammer uitgegroeid tot een belangrijke schakel achterin. Een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA is echter iets wat altijd in zijn achterhoofd zal blijven spelen.

“Ik heb het grootste deel van mijn leven bij Ajax gevoetbald, dat is wel een groot onderdeel geweest. Zij hebben mij gemaakt tot wie ik nu ben. Terugkeren zou leuk zijn, maar dan hebben we nog heel lang te gaan, dus dat zien we dan wel. Ik zit nu hier en wil stappen maken, iedereen heeft ambities en ik ook. Het zou mooi zijn om net als andere oud-spelers van Ajax op latere leeftijd terug te komen”, vertelt hij in gesprek met FOX Sports.

Denswil was afgelopen zomer dicht bij een transfer naar de Premier League, maar Club Brugge trok vanwege een blessure bij Benoît Poulain de stekker uit de onderhandelingen met Brighton & Hove Albion. De Engelse competitie blijft echter aan Denswil trekken: “Iedereen heeft wel een droomclub, die van mij is Chelsea. Het zou mooi zijn om daar te kunnen spelen, maar de hele competitie daar is mooi. Als verdediger denk ik dat je in de Premier League toch eerst leert verdedigen en dat is wel iets wat me aanstaat.”

De stopper is al ruim twee seizoenen lang een belangrijke schakel in Brugge en gaat momenteel met Blauw-Zwart ruimschoots aan de leiding in de Belgische Pro League. Tot een uitverkiezing voor het Nederlands elftal leidde dat in de afgelopen jaren niet: “Het zou heel leuk zijn om uit te komen voor mijn nationale ploeg, ook voor mijn familie. Maar als het komt, komt het en komt het niet, dan niet. Dan moet ik me gewoon hier focussen bij Club Brugge en mijn best blijven doen, dat is belangrijk.”