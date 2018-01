Atlético Madrid beleeft gemakkelijke avond en wint in totaal met 7-0

Atlético Madrid heeft zich, zonder zich bovenmatig in te spannen, geplaatst voor de kwartfinales van de Copa del Rey. Los Colchoneros hadden vorige week al met ruime cijfers gewonnen van Lleida (0-4), dat op het derde niveau van Spanje uitkomt, en dinsdagavond domineerde de ploeg van Diego Simeone wederom, maar zonder de marge van de vorige keer te evenaren: 3-0.

Waar Lleida in de heenwedstrijd in eerste instantie goed van zich af beet, was de return in het Wanda Metropolitano direct volledig in handen van de thuisploeg. Doelman Diego Rivas zorgde er echter voor dat zijn ploeg in de eerste helft geen tegentreffers incasseerde: de Spanjaard had puike reddingen in huis op pogingen van onder meer Fernando Torres, Diego Costa en Vitolo. Lucas Hernández was het dichtst bij de openingstreffer, maar trof het aluminium.

In de tweede helft brak Yannick Ferreira Carrasco de ban: de Belg kon binnen het zestienmetergebied afdrukken na een counter van Atlético, waarbij Diego Costa de assist verzorgde. Een kwartier voor tijd verdubbelde Kévin Gameiro de voorsprong: Ángel Correa had een geweldige individuele actie in huis, waarna hij de spits vrij zag staan in het vijfmetergebied. Aanwinst Vitolo verzorgde even later het slotakkoord.