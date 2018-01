ADO speelt gelijk tegen Turkse topclub: ‘Arbitrage probeerde alles’

ADO Den Haag bevindt zich momenteel in het Turkse Belek voor een trainingskamp en de Hagenaars troffen dinsdag met Besiktas een tegenstander van naam. De ploeg van Alfons Groenendijk kwam in het oefenduel zelfs op een 0-2 voorsprong, maar moest uiteindelijk een 2-2 gelijkspel toestaan. De trainer was desondanks tevreden over het spel van zijn manschappen.

“Dit zijn heerlijke wedstrijden voor iedereen die erbij betrokken is. Wij als staf hebben ervan genoten”, analyseert Groenendijk, die heel tevreden is over de volwassen manier waarop zijn ploeg speelde, in gesprek met Omroep West. “Er stond heel veel kwaliteit op het veld bij de tegenstander. Als je dan ziet hoe wij ermee om zijn gegaan en wij hebben gespeeld, dan geeft dat veel vertrouwen voor de toekomst.”

ADO dankte doelman Indy Groothuizen na tien minuten spelen voor het pakken van een strafschop, waarna het niet veel later via tweemaal Björn Johnsen op een 0-2 voorsprong kwam. Groenendijk zag daarna dat Besiktas alles uit de kast trok om geen gezichtsverlies te lijden: “Ze deden er alles aan om het tij te keren en dan bedoel ik ook met name de arbitrage. Het was een lachwekkende strafschop.”

Volgens de trainer had er zelfs nog meer in gezeten, aangezien Sheraldo Becker bij een counter onterecht teruggefloten zou zijn wegens buitenspel: “Hij kwam er drie meter achter vandaan en was gewoon veel sneller. Ik ben nu tien maanden bij ADO en dit was een van de betere wedstrijden die ik gezien heb.” Besiktas is overigens niet de enige Turkse topclub die fungeert als oefentegenstander voor ADO: vrijdag staat een duel met Medipol Basaksehir op het programma.