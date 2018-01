Deal met Advocaat leidt tot discussie: ‘Hebben lang met hem gesproken’

Sparta Rotterdam maakte dinsdag de komst van Fred Friday wereldkundig, waardoor John van den Brom zijn spits in het midden van het seizoen ziet vertrekken. De trainer van AZ wil het gat in eerste instantie met interne oplossingen opvullen. Van den Brom erkent in gesprek met NH Nieuws dat er geïmproviseerd moet worden.

De oefenmeester heeft namelijk geen derde ervaren spits in de selectie: "Dat is een afweging en een discussie. Nu moeten we intern naar een oplossing kijken. We hebben genoeg jonge jongens", aldus Van den Brom, die met Wout Weghorst één ervaren centrumspits tot zijn beschikking heeft. Een winterse versterking behoort daarom tot de mogelijkheden.

"Kijk, we blijven altijd kijken of we ons zelf kunnen versterken. Dat geldt nu ook", aldus Van den Brom. Dat Friday op huurbasis vertrekt, kwam voor hem niet als een verrassing; de spits wilde graag meer aan spelen toekomen. "We hebben lang met hem gesproken. We hebben uiteindelijk ingestemd met de wens door daar invulling aan te geven", besluit de trainer.