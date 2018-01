Brands: ‘Dat we zo’n talent vastleggen, is signaal dat we iets goeds doen’

PSV versterkte zich onlangs met Maximiliano Romero en de Eindhovenaren troefden op die manier forse buitenlandse concurrentie af. De dinsdag negentien geworden spits werd op het laatste moment nog in verband gebracht met clubs als VfB Stuttgart en Borussia Dortmund, maar de koploper van de Eredivisie ging er uiteindelijk met Romero’s handtekening vandoor.

Technisch manager Marcel Brands trok alles uit de kast om zaken te kunnen doen met het talent dat toen nog onder contract stond bij Vélez Sarsfield: “Ik ben niet zo snel trots. Ik heb hem in oktober live zien spelen en dan zie je toch dat hij zich ondanks zijn jonge leeftijd al staande weet te houden in een competitie met echte kerels”, legt hij uit in gesprek met Voetbal International.

"Op het moment dat er zoveel concurrentie is van gerenommeerde clubs schakelen we alle hulplijnen in. Ruud van Nistelrooij die zich met de spitsen bemoeit bij PSV, dat helpt dan echt. En ik heb Sergio Romero (voormalig AZ-doelman, red.) gevraagd er eens een telefoontje aan te wagen. Al die kleine duwtjes tellen toch mee”, gaat Brands verder.

De technisch manager denkt ook dat de goede prestaties van Hirving Lozano PSV weer meer op de kaart hebben gezet in Latijns-Amerika. Brands noemt het aantrekken van de spits dan ook een goed teken: “Dat we zo'n talent als Romero vast kunnen leggen, is een signaal dat we bij PSV nog steeds iets goeds doen.”