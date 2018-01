Chelsea troeft Barça af en deelt nieuw contract uit: ‘Heb het naar mijn zin'

Andreas Christensen heeft zijn contract bij Chelsea verlengd, zo meldt de regerend landskampioen van Engeland dinsdagavond via de officiële kanalen. De 21-jarige verdediger, die dit seizoen een vaste basisplaats heeft en al 22 keer in actie is gekomen onder Antonio Conte, heeft zich tot medio 2022 gecommitteerd aan de Engelse topclub.

"Het voelt heel goed om een nieuw contract te hebben ondertekend. Ik ben blij dat ik nog langer bij Chelsea mag zitten. Ik heb veel wedstrijden gespeeld en heb het naar mijn zin bij de club. Alles loopt goed op dit moment", aldus de veertienvoudig Deens international, die door zijn goede prestaties naar verluidt ook op de radar staat van onder meer Barcelona.

Directeur Marina Ganovskaia laat op de clubsite weten blij te zijn met de contractverlenging: "Dit contract is een beloning voor de uitstekende vorm waarin Andreas verkeert. Hij heeft de kans voor een basisplek met beide handen aangegrepen. We zijn verheugd dat hij heeft gekozen om langer bij Chelsea te blijven en we kijken uit naar vierenhalf jaar samenwerking."

Christensen, die tot vandaag tot medio 2020 onder contract stond bij de Londenaren, staat al sinds 2012 onder contract bij the Blues: destijds kwam de verdediger over van het Deense Bröndby. Na uitleenperiodes bij Borussia Mönchengladbach, waar hij al aardig wat Europese duels heeft gespeeld, veroverde Christensen dit jaar definitief een plek in de selectie van Conte.