Zidane ontkent crisis en heeft vertrouwen in selectie: ‘Ik wil niemand erbij’

Real Madrid presteert dit seizoen allesbehalve optimaal. Hoewel het WK voor clubteams afgelopen december winnend is afgesloten, zijn veel fans bezorgd over de resultaten van de Koninklijke de laatste tijd. De roep om versterkingen groeit, maar Zinédine Zidane benadrukt dinsdag op een persconferentie dat hij niet zit te wachten op winterse versterkingen.

De Spaanse grootmacht wordt hevig gelinkt aan verschillende spelers, onder wie doelman Kepa Arrizabalaga van Athletic Club. "Ik heb niemand nodig, punt. Ik wil niemand, ik wil helemaal niets", aldus de Fransman, geciteerd door onder meer Marca. "We hebben een selectie waar ik in geloof. Er zijn altijd moeilijke momenten gedurende het seizoen."

"Maar we gaan met frisse moed de toekomst tegemoet en we gaan zien wat er gebeurt tussen nu en het einde van het seizoen", vervolgt Zidane, die zondag na het gelijkspel tegen Celta de Vigo (2-2) flink baalde. Dinsdag was de trainer anderhalf uur te laat voor de persconferentie, omdat hij met zijn spelers in de kleedkamer probeerde uit te vogelen hoe het spel van de topclub verbeterd kan worden.

"Ik ga jullie niet vertellen wat wij hebben besproken. Maar dit soort besprekingen kunnen bij elke ploeg voorkomen", verzekert Zidane. "Jullie mogen het beoordelen zoals jullie willen. Dat jullie bijvoorbeeld zeggen dat het crisis is. Maar wij willen oplossingen vinden en dingen beter doen. We hebben iets meer gepraat dan gebruikelijk, maar er is niets ongewoons aan de hand. We zijn allemaal verantwoordelijk, maar vooral de trainer."