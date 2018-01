UEFA legt jeugdinternationals levenslange schorsingen op wegens matchfixing

De UEFA heeft dinsdag zes spelers van de Onder-21 van Malta schorsingen opgelegd vanwege matchfixing. De Europese voetbalbond onderzocht twee EK-kwalificatiewedstrijden en is tot de conclusie gekomen dat enkele talenten van Malta expres niet hun best deden om de partijen te winnen. Emanuel Briffa en Kyle Cesare zijn levenslang geschorst door de UEFA.

De bond deed onderzoek naar de duels van de Maltese jeugdinternationals tegen Montenegro en Tsjechië in het voorjaar van 2016. Malta Onder-21 verloor met 0-1 van de Montenegrijnen en ging vervolgens met 0-7 onderuit tegen de leeftijdsgenoten van Tsjechië. Hoewel de UEFA tot de conclusie is gekomen dat zes spelers schuldig zijn aan matchfixing, maakten met name Briffa en Cesare het erg bont.

De UEFA stelt dat de twee jongelingen zich bij de wedstrijden 'op een manier gedroegen die hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van onrechtmatige invloed op het verloop en resultaat van de wedstrijd en competitie, met als doel er zelf beter van te worden óf voor voordeel te zorgen voor een ander partij.' De andere vier spelers zijn tussen twee en één jaar geschorst door de UEFA.