Barcelona biedt jaarsalaris van vijftien miljoen euro

Harry Kane heeft nog een onderhandelingen gevoerd met Tottenham Hotspur over een nieuw contract. Onlangs doken er berichten op dat the Spurs van de spits de bestbetaalde Engelse voetballer wilden maken. (The Sun)

Als Stoke City Slaven Bilic als nieuwe manager wil, zal het moeten wachten tot volgend seizoen. Het aantrekken van Gary Rowett zal daarentegen een bedrag van twee miljoen euro kosten, want Derby County laat hem niet zomaar gaan. (The Sun)

Na een half jaar mag Kelechi Iheanacho alweer vertrekken bij Leicester City. The Foxes zijn zelfs bereid om verlies te maken op de spits, die voor een slordige dertig miljoen euro aangetrokken werd. (The Sun)