Fred Friday transfereert binnen Eredivisie: ‘Hij stond bovenaan lijst’

Fred Friday is definitief speler van Sparta Rotterdam. De hekkensluiter van de Eredivisie heeft een akkoord bereikt met AZ over verhuurperiode tot het eind van het seizoen, zo maakt Sparta dinsdag bekend. Friday kan direct aansluiten bij zijn nieuwe club: hij is op trainingskamp met AZ in Estepona en zal de korte reis van 35 kilometer naar Sotogrande maken, waar Sparta zich voorbereidt op de hervatting van de competitie.

Eerder op de dinsdag werd al duidelijk dat Sparta serieuze gesprekken voerde met AZ over de komst van de Nigeriaan. Friday is de tweede speler die deze maand overstapt van het AFAS Stadion naar Het Kasteel. Dabney dos Santos werd al op huurbasis vastgelegd en was de eerste versterking voor Dick Advocaat. Een nieuwe spits was daarna prioriteit voor de trainer. Nadat Michiel Kramer had afgezegd, werd ook Sam Lammers van PSV genoemd bij de Kasteelclub. Friday heeft echter de voorkeur gekregen.

De 22-jarige Nigeriaan kwam dit seizoen vijfmaal in actie, waarvan vier keer als invaller. Friday scoorde tweemaal; in totaal staat de teller op 28 competitiewedstrijden en 7 doelpunten voor AZ. "Fred stond bovenaan op onze lijst om de aanval te versterken en we zijn blij dat we het nu officieel hebben kunnen maken en hij bij ons zal aansluiten", zegt technisch adviseur Leo Beenhakker. Het contract van Friday bij AZ loopt door tot medio 2020. Het staat niet vast of Sparta een optie tot koop heeft bedongen in de onderhandelingen met AZ.