Clublegende van Newcastle United op non-actief na ‘racistische opmerking’

Peter Beardsley stapt in ieder geval tijdelijk terug als trainer van Newcastle United Onder-23, zo bevestigt de club dinsdag via de officiële kanalen. The Magpies doen onderzoek naar aantijgingen van racisme richting Beardsley. Zolang het onderzoek loopt, staat de 59-voudig international van Engeland op non-actief.

Deze week schreven de Engelse media over een racistische opmerking die Beardsley vorig jaar gemaakt zou hebben richting twee zwarte spelers. De twee spelers hadden moeite met een klimoefening. "Waarom duurt het zo lang?", zou Beardsley gevraagd hebben. "Jullie zouden hier juist goed in moeten zijn." Meerdere getuigen zouden die opmerking hebben gehoord.

Het is niet de enige beschuldiging van racisme richting Beardsley. Hij zou meermaals openlijk hebben getwijfeld aan de leeftijd van Afrikaanse spelers. Eerder beschuldigde vleugelspeler Yasin Ben El-Mhanni de trainer al van pestgedrag. Lewis Gibson, die afgelopen zomer van Newcastle naar Everton ging, zou zijn vertrokken omdat hij niet langer onder Beardsley wilde werken. Newcastle probeerde de getalenteerde verdediger juist uit alle macht bij de club te houden.

Beardsley is een clublegende van Newcastle. Tussen 1983 en 1987 kwam hij tot 147 duels voor de club; na periodes bij Liverpool en Everton keerde hij terug op St James Park en speelde hij nog eens 129 wedstrijden. Zijn totaal staat op 276 competitieduels en 108 doelpunten. Ook kwam hij tot 59 interlands en 9 treffers voor Engeland. Tussen 1999 en 2000 was hij assistent-bondscoach. Daarna was hij in meerdere functies actief bij Newcastle, waaronder kortstondig als hoofdtrainer in 2010.