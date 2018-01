Stoke City betaalt zes miljoen euro aan Rubin Kazan en troeft Benfica af

Stoke City heeft zich versterkt met Oostenrijks international Moritz Bauer. De 25-jarige rechsback komt over van Rubin Kazan en zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2022 bij the Potters. De club uit de Premier League was niet de enige geïnteresseerde partij, want ook Benfica hoopte hem in te lijven. Bauer kost naar verluidt een kleine zes miljoen euro.

Bauer is de eerste aankoop van Stoke City deze maand. De ploeg van manager Mark Hughes kon wel een defensieve versterking gebruiken, want Stoke is het team met de meeste tegendoelpunten dit seizoen in de Premier League (47). Mede door de zwakke achterhoede is de club terug te vinden op de teleurstellende achttiende plaats op de ranglijst.

Stoke meldt op de clubwebsite dat er vorige week al een persoonlijk akkoord was bereikt en hij met succes de medische keuring heeft doorstaan. Dinsdag werden de formaliteiten afgerond en mag Bauer zich Stoke-speler noemen. “Moritz is een speler die we al lang op het oog hadden. Hughes wilde hem graag naar de club halen”, aldus bestuurder Tony Scholes.” Bauer speelde sinds 2016 voor Rubin Kazan en kwam in totaal 37 competitiewedstrijden uit voor zijn Russische werkgever.