PSV bereidt zich voor op ‘Corinthians’: ‘Heel speciaal als ik mee mag doen’

PSV doet mee aan de Florida Cup en speelt oefenwedstrijden tegen Corinthians en Fluminense. Donderdag wacht het treffen met eerstgenoemde Braziliaanse club. Voor Mauro Júnior zijn het bijzondere affiches. "Het zou voor mij heel speciaal zijn om tegen grote clubs als Corinthians en Fluminense te spelen", zegt de Braziliaanse aanvallende middenvelder van PSV.

In onderstaande video is te zien hoe PSV het trainingskamp in Orlando beleeft.