PSV werkt mee aan vertrek: ‘We zullen de hoofdprijs niet vragen’

PSV wil deze transferperiode meewerken aan een vertrek van Adam Maher. Geïnteresseerde clubs hoeven niet de hoofdprijs te betalen voor de middenvelder. Dat heeft technisch manager Marcel Brands bevestigd tegenover Voetbal International. De bankzitter van PSV werd de afgelopen weken in verband gebracht met clubs als FC Utrecht, FC Twente en Sparta Rotterdam.

"Het heeft voor ons niet zoveel zin om Adam te verhuren, omdat zijn contract afloopt. Als hij iets moois vindt, zullen we meewerken aan een vertrek. De hoofdprijs zullen we voor hem niet krijgen en die zullen we ook niet vragen", laat Brands weten. De 24-jarige Maher is onder Phillip Cocu op een zijspoor geraakt en moet het dit seizoen doen met spaarzame minuten in de Jupiler League en KNVB Beker.

PSV haalde deze transferperiode Maximiliano Romero voor 10,5 miljoen euro naar Eindhoven. Verder lijkt Brands zijn pijlen te richten op een nieuwe linksback, al heeft de komst van een linkervleugelverdediger geen topprioriteit. "We zijn daar dun bezet, dus we kijken of we op die plek iets kunnen doen. Het is echter geen must, wij vinden dat Joshua het naar behoren heeft gedaan. We hebben bovendien Kenneth Paal bij de selectie gehaald en die zou daar ook kunnen spelen."