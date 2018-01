Josep Guardiola treft zondag een van zijn grootste kwelgeesten als trainer

Het in competitieverband nog altijd ongeslagen Manchester City liet in het laatste uitduel in de Premier League punten liggen: 0-0 bij Crystal Palace. Liverpool heeft sinds de 4-1 nederlaag bij Tottenham Hotspur, op 22 oktober, niet één competitieduel verloren: vier remises en negen zeges in dertien duels. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op Anfield, zondag vanaf 17.00 uur.

O Liverpool heeft niet één van de laatste veertien thuisduels met Manchester City verloren: tien zeges en vier remises sinds een 1-2 nederlaag in mei 2003. Elk van de laatste vier thuiswedstrijden tegen the Citizens werd gewonnen.

O Manchester City wachtte in uitwedstrijden in de Premier League alleen tegen Arsenal langer op een overwinning: 15 uitduels zonder zege tussen 1992 en 2012.

O Manchester City was in september met 5-0 te sterk voor Liverpool. De laatste keer dat men in een competitieseizoen tweemaal van the Reds won, was in 1936/37, het seizoen waarin de eerste van de vier landstitels werd gewonnen.

O Liverpool incasseerde slechts vier doelpunten in de laatste dertien thuisduels in de Premier League: zeven zeges, zes remises en negen clean sheets.

O Liverpool heeft sinds december 2016 niet meer vier opeenvolgende zeges in de Premier League geboekt. De vierde overwinning was destijds een 1-0 zege op Manchester City.

O Slechts twee teams waren in het verleden langer ongeslagen in de Premier League dan Manchester City (30 duels): Chelsea (40, tussen 2004 en 2005) en Arsenal (49, tussen 2003 en 2004).

O Geen enkele trainer boekte meer overwinningen op Josep Guardiola in alle competities dan Jürgen Klopp: vier, evenveel als José Mourinho.

O Van alle huidige spelers van Manchester City maakte Sergio Agüero de meeste Premier League-goals tegen Liverpool: zes in elf duels. Hij maakte echter in elk van zijn vijf visites aan Anfield in competitieverband niet één doelpunt en was alleen op Selhurst Park vaker aanwezig zonder te scoren.

O Sinds de aanstelling van Jürgen Klopp in oktober 2015, pakte Liverpool in de Premier League meer punten tegen clubs uit de ‘big six’ dan welke club dan ook: 39. De Merseyside-club heeft in deze duels in deze periode ook de meeste zeges (6), de minste nederlagen (3) en de meeste doelpunten (40) achter zijn naam staan.

O Slechts twee spelers waren in hun eerste 21 Premier League-duels voor een club bij meer doelpunten betrokken dan Mohamed Salah (17 goals, 5 assists): Andy Cole bij Newcastle United en Dwight Yorke bij Manchester United, beiden 23.