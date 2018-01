Conte: ‘Mourinho gebruikt ernstige woorden, dit zal ik niet vergeten’

Antonio Conte en José Mourinho blijven verwikkeld in een hevige vete. Omdat Conte hem ‘een beetje seniel en dement’ had genoemd, reageerde de Portugees door te stellen dat hij nog nooit voor matchfixing is veroordeeld, in tegenstelling tot de manager van Chelsea. Die noemde Mourinho op zijn beurt een 'klein mannetje' en dinsdag reageerde Conte opnieuw op de ruzie.

Tijdens de persconferentie voorafgaand het EFL Cup-duel met Arsenal van woensdag werd Conte vooral gevraagd naar de ruzie. Spijt van zijn uitspraken heeft hij niet. "Kijk eens naar mijn gezicht. Zie ik eruit als iemand die ergens spijt van heeft? Dat dacht ik niet. We hebben allebei dingen gezegd en we zien wel wat er gaat gebeuren", citeren de Engelse media de Italiaan.

Volgens Conte hoeft de trainersvakbond League Managers' Association niet tussenbeide te komen om de boel te sussen. "Dat vind ik niet zo belangrijk. Maar hij heeft ernstige woorden gebruikt. Dit zal ik niet vergeten. Voor de club is het geen probleem. Dit is een probleem tussen mij en hem. Nu houd ik ermee op."

Vervolgens had Conte het over de wedstrijd en over de inzetbaarheid van miljoenenaanwinst Ross Barkley. Een debuut in het duel van woensdag zou wel 'heel vroeg' zijn, aldus de oefenmeester. "Maar we zijn tevreden, want hij is fysiek in uitstekende staat. Hij traint al mee en begrijpt onze speelwijze. Het is moeilijk om te zeggen of hij al klaar is om te spelen. Maar ik ben erg positief gestemd. Ik ben blij dat hij zich bij ons heeft gevoegd."