Ook vertrokken Ajacied eert Nouri met dragen van rugnummer 34

In navolging van Ajax heeft ook Willem II de transfer van Damil Dankerlui bevestigd. De 21-jarige verdediger tekent in Tilburg een contract tot medio 2020, met een optie voor een extra jaar. Dankerlui speelde in totaal 83 competitiewedstrijden voor Jong Ajax, maar kwam nooit tot een debuut in de hoofdmacht. Vanwege het gebrekkige perspectief koos hij voor een transfer.

"De kans om het eerste elftal van Ajax te halen was klein voor mij", beaamt Dankerlui via de officiële kanalen van zijn nieuwe club. "Bij Willem II ben ik waarschijnlijk een stap dichterbij het spelen van wedstrijden in de Eredivisie. Dat is toch hét niveau waarop je als voetballer in Nederland wilt spelen." Dankerlui speelde vanaf 2011 in de jeugdopleiding van Ajax, nadat hij overkwam van Almere City. Vorig seizoen was hij een vaste waarde voor Jong Ajax in de Jupiler League; deze jaargang niet.

Bij Willem II gaat hij spelen met rugnummer 34: een eerbetoon aan zijn voormalige ploeggenoot Abdelhak Nouri. Eerder deze maand maakte Go Ahead Eagles-aanwinst Mauro Savastano, gehuurd van Ajax, dezelfde keuze. "Appie is een goede vriend van me", zegt Dankerlui. "Bij Ajax trainden, aten en lachten we samen. Het was zeer ingrijpend en emotioneel wat er van de zomer met hem gebeurd is. Door dit rugnummer te kiezen, wil ik laten zien dat ik in gedachten bij hem en zijn familie ben."